Innowatory „Wprost” 2023 rozdane

– Przede wszystkim witamy wszystkich laureatów, bo to państwa wieczór. W ciągu 12 lat nagrodziliśmy ponad 200 firm. To jedyna taka nagroda przyznawana polskim innowatorom — powiedziała Natalia Rzewińska, redaktor zarządzająca Wprost.pl, otwierając uroczystą galę wręczenia nagród.

Innowatory „Wprost” to nagroda przyznawana od 2011 roku. Podczas pierwszych dwóch edycji wyróżnienia przyznawano na podstawie „Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” opracowywanej przez zespół Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku podstawą do wyróżnienia tych, którzy inwestują w innowacje, jest autonomiczne badanie Innovation Research. W ciągu 12 lat istnienia nagrody wręczono 220 statuetek dla 210 przedsiębiorstw.

Farmacja

Nagrodę w kategorii „Farmacja – choroby rzadkie” otrzymała AstraZeneca Pharma Poland, za pierwszą i jedyną długotrwałą enzymatyczną terapię zastępczą: (asfotaza alfa), zarejestrowaną w leczeniu objawów kostnych hipofosfatazji dziecięcej. Nagrodę odebrał Wiktor Janicki, prezes firmy. – Bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę, przede wszystkim w imieniu pacjentów, ale także lekarzy. Wierzę, że jest to przełom, który jest możliwy dzięki pacjentom i badaczom, którzy poświęcili bardzo dużo pracy, by odkryć nową cząsteczkę — powiedział.

Kolejną nagrodę w kategorii „Farmacja” otrzymała firma GSK – za pierwszą rekombinowaną szczepionkę stosowaną w profilaktyce półpaśca oraz neuralgii popółpaścowej, Shingrix. Statuetkę odebrał Krzysztof Kępiński, członek zarządu GSK, dyrektor Pionu Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek. – Serdecznie chcielibyśmy podziękować w imieniu pracowników naszej firmy. Półpasiec to choroba, która może się objawiać głównie w wieku podeszłym. Dzisiaj mamy dobrą informację, szczepionka jest Shingrix jest dostępna na polskim rynku, możemy się zaszczepić – powiedział Krzysztof Kępiński.

Nagrodę Innowatora „Wprost” w kategorii „Farmacja” odebrała także prof. Karina Jahnz-Różyk, kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, krajowa konsultant w dziedzinie alergologii. – Bardzo serdecznie dziękuję kapitule za to wyróżnienie. Wprowadzenie leków innowacyjnych w Polsce jest zagadnieniem trudnym, długim i wymaga poszukiwania środka we wzajemnie wykluczających się interesach. Doszliśmy w Polsce do czegoś, co jest absolutną innowacją, czyli prewencji obrzęków naczynioruchowych. To, co dla mnie jest najbardziej istotne, to spektakularny efekt, jaki zauważyliśmy u pacjentów – powiedziała laureatka.

Osobowość Innowacji

Nagrodę Innowatory „Wprost” 2023 w kategorii „Osobowość innowacji” otrzymała prof. Jolanta Sykut-Cegielska, Krajowa konsultant w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej. – Bardzo dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie i przyjmuję je jako wyraz uznania dla całego środowiska, które całym sercem chce pomóc osobom dotkniętym chorobami rzadkimi – powiedziała laureatka.

Innowacyjna Kampania Społeczna

Nagrodę w kategorii „Innowacyjna Kampania Społeczna” otrzymało Centrum Medyczne CMP. Statuetkę odebrał prezes firmy, Paweł Walicki. – Jest mi niezmiernie miło być tu dziś z państwem. My postawiliśmy w naszej kampanii na to, że rzeczywistość można zmieniać ot tak, po prostu. Udało nam się zjednoczyć środowisko lekarskie, firmy medyczne, czy Narodowy Fundusz Zdrowia w jednym celu. Świadomość, że przy takim niedoborze lekarzy dbałość o odwołanie, niezajmowanie terminów wizyt u lekarzy może komuś uratować życie – powiedział Paweł Walicki.

Energetyka

W kategorii „Energetyka” nagrodę Innowatora Wprost otrzymała Towarowa Giełda Energii S.A. Wyróżnienie odebrał Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych Towarowej Giełdy Energii. – Chciałbym bardzo podziękować w imieniu własnym, zarządu i wszystkich pracowników Towarowej Giełdy Energii. To wyróżnienie to jest dla nas uhonorowanie naszej dotychczasowej pracy – powiedział

Smart City

Wyróżnienie w kategorii otrzymała firma Samana Group. Statuetkę odebrał Krzysztof Kochanowski, prezes Samana Group. – Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że dostrzegliście państwo nas, grupę Polaków, którzy chcą budować prywatne miasto na Dominikanie – powiedział.

Ochrona Środowiska

Nagroda Innowator „Wprost” w tej kategorii trafiła do Zakładu Gospodarki Komunalnej Zawiercie Sp. z o.o. Statuetkę odebrał prezes spółki Jarosław Mazur. – Chciałbym gorąco podziękować kapitule za docenienie naszej pracy, mojej i moich pracowników, z którymi wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Nie spoczniemy na laurach – powiedział.

Biznes

W tej kategorii wyróżnienie otrzymała firma KGHM Polska Miedź S.A. Nagrodę odebrał Piotr Chęciński, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej. – Bardzo dziękuję kapitule za tę wspaniałą nagrodę w imieniu prezesa Tomasza Zdzikota i całego zarządu. Statystycznie co ósmy telefon na świecie zawiera srebro lub miedź z KGHM, niezależnie od tego, czy znajduje się w Polsce, USA czy na Kiribati – powiedział, odbierając statuetkę.

Manager Innowacji

Innowatorem Wprost wyróżniony został Rafał Brzoska, twórca InPostu. W jego imieniu nagrodę odebrała Izabela Karolczyk, członkini zarządu grupy InPost. – Przede wszystkim chciałam przeprosić w imieniu Rafała, że nie może być tu osobiście. Teraz powiem kilka słów w jego imieniu. Rafał, budując grupę InPost zawsze powtarzał, że biznesu nie można budować rozwiązaniami, które są znane. W naszym przypadku rozwój był długi i trudny, ale dzięki zastosowaniu niestandardowych rozwiązań dzisiaj marka InPost jest na dziewięciu rynkach – powiedziała Izabela Karolczyk.

Motoryzacja i transport

Kapituła nagrody Innowatory „Wprost” w tej kategorii nagrodziła Polskie Koleje Państwowe S.A. Wyróżnienie odebrali Marta Strębska, zastępca dyrektora Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji w PKP S.A. oraz Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A. – W imieniu prezesa zarządu, wszystkich managerów i pracowników Grupy PKP chciałbym serdecznie podziękować kapitule konkursu za tak wspaniałe wyróżnienie. PKP S.A. to przedsiębiorstwo o bardzo dużych tradycjach. Staramy się w sposób mądry i rzeczowy łączyć tradycje z innowacją. Przyjmujemy tę statuetkę jako wyraz uznania dla naszej codziennej pracy – powiedział Rafał Zgorzelski.

Innowacyjny Design

Nagroda w tej kategorii przypadła w udziale Zakładom Porcelany Stołowej Lubiana S.A. Statuetkę odebrał prezes spółki Zbigniew Andrzejewski. – Jesteśmy jedną z największych grup porcelanowych w Europie i cieszymy się, że nasze produkty mogą towarzyszyć państwu w codziennych sytuacjach. Stworzyliśmy nowoczesną linię produkcyjną, która ma pomóc w redukcji CO2 i stworzyć wspaniały, nowoczesny design – powiedział Zbigniew Andrzejewski.

Innowacyjna Marka

Statuetkę Innowatora w kategorii „Innowacyjna Marka” otrzymała Grupa Blachotrapez – za wprowadzenie na rynek marki Power Base Construction. Nagrodę odebrał Mateusz Małek, dyrektor marketingu firmy. – Ja chyba powinienem podziękować wszystkim państwu, jak tutaj siedzimy. Wspieramy bardzo mocno sport, medycynę. Nasze produkty można znaleźć na dachach szpitali, szkół, obiektów sportowych – powiedział Mateusz Małek.

Lider Zmian

W tej kategorii nagrodę otrzymała firma Eleport Sp. z o.o. Statuetkę odebrał prezes zarządu firmy, Janusz Grądzki. – Bardzo dziękuję w imieniu swoim i zespołu. To nie jest zwykły zespół, to są liderzy zmian. Staramy się zarażać wszystkich elektromobilnością i chcielibyśmy, żeby jeszcze długo nie było na to szczepionki – powiedział

Dobre Geny Innowacji

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Ekovoltis. Statuetkę odebrał prezes firmy Piotr Ostaszewski. – Dziękuję kapitule za dostrzeżenie naszej firmy, dziękuję swoim pracownikom. Dużo dziś mówimy o zielonej energii. To energia, która pochodzi z przyszłości, płynie z sił natury. To jest energia, która wymaga innowacji, zarówno, jeśli chodzi o jej wytwarzanie, jak i sprzedaż – powiedział.

Drugie wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Fundacji Zakrzewskich. W imieniu fundacji nagrodę odebrał Jerzy Potocki, współtwórca Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodzin. – Od edukacji, tego, co będzie z naszymi dziećmi, zależy to, co będzie w przyszłości. Dwa lata temu wszystkie strony polityczne zgodziły się zagłosować za pewnymi zmianami, a teraz myślimy już o przyszłości – powiedział

Innowacyjna Gmina

Statuetkę Innowatora „Wprost” w tej kategorii otrzymał Stanisław Mieszkowski, wójt gminy Borowa. – Bardzo dziękuję kapitule i tygodnikowi „Wprost” za to szczególne wyróżnienie dla mnie i dla moich współpracowników – powiedział Stanisław Mieszkowski.

Innowacyjne Technologie

Ostatnia nagroda powędrowała na ręce przedstawiciela Totalizatora Sportowego, Marka Lukaska. – Mam przyjemność w imieniu zarządu i pracowników Totalizatora Sportowego podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Jest nam niezwykle miło – powiedział dyrektor departamentu Strategii, innowacji i współpracy międzynarodowej w Totalizatorze Sportowym, odbierając statuetkę.